Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamento'sunun TSK Kararına Sert Tepki: Karar Yok Hükmündedir

Dışişleri Bakanlığı, "Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren karar yok hükmündedir" açıklamasında bulundu.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamento'sunun TSK Kararına Sert Tepki: Karar Yok Hükmündedir
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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı alınan karara dair çok sert bir açıklama paylaştı.

'ASILSIZ VE AKIL DIŞI İDDİALAR YOK HÜKMÜNDE'

Açıklamada alınan kararın 'asılsız ve akıl dışı iddialar' içerdiği net bir şekilde vurgulandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren karar yok hükmündedir. Karar hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya tam destek veriyoruz.

'ALÇAKÇA İFTİRALAR'

Alçakça iftiralar barındıran söz konusu karar, Avrupa Birliği’nin ve özelde Avrupa Parlamentosu’nun, Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak belirli çevrelerin güdümüyle benimsediği yanlı ve çarpık yaklaşımın son örneğini teşkil etmektedir.

'YAKLAŞIMI ENDİŞE VERİCİ BULUYORUZ'

Avrupa Birliği kurumlarının, Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan bir yaklaşım içine girmesini endişe verici buluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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