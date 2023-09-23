Dışişleri Bakanlığı'nda Hollanda'ya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın Lahey kentinde Kuran-ı Kerim'in yırtılmasını kınadı. Açıklamada, "Dinimizi küçük düşürmeye çalışmak amaçlı bu saldırıların, göz yumuldukça giderek yayılmasını ve ifade özgürlüğü kisvesi altında bu nefret eylemlerine izin verilmesini kınıyoruz" denildi.

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Dışişleri Bakanlığı'nda Hollanda'ya kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan bu akşam yapılan yazılı açıklamayla; Hollanda’nın Lahey kentinde bugün aralarında Türkiye Büyükelçiliği'nin de bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi bazı ülkelerin Büyükelçilikleri önünde Kuran-ı Kerim yırtılmasına sert tepki gösterildi.

Dışişleri açıklaması şöyle:

"Hollanda’nın Lahey kentinde bugün (23 Eylül) aralarında Büyükelçiliğimizin de bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi bazı ülkelerin Büyükelçilikleri önünde gerçekleştirilen kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz.

"TÜRKİYE BU HASTALIKLI VE NEFRET TEMELLİ ZİHNİYETLE MÜCADELESİNİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEKTİ"

Dinimizi ve inananlarını küçük düşürmeye çalışmak amaçlı bu provokatif saldırıların, Avrupa ülkelerinde göz yumuldukça giderek yayılmasını ve ifade özgürlüğü kisvesi altında bu nefret eylemlerine izin verilmesini kınıyoruz. Birleşmiş Milletler tarafından da dini nefret ve uluslararası hukukun ihlali olarak kabul edilen bu provokasyonlara karşı, saldırıların yapıldığı ülkeler tarafından artık etkili tedbirler alınmalıdır.

Bu saldırılar karşısında girişimlerde bulunduğumuz Hollanda makamlarını olayın failine yönelik gerekli işlemleri yapmaya ve bu menfur hadiselerin tekrarlanmaması için önlem almaya çağırıyoruz. Türkiye bu hastalıklı ve nefret temelli zihniyetle mücadelesini her türlü platformda kararlılıkla sürdürecektir."

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