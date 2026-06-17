Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Diplomasi Trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Son Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Diplomasi Trafiği
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, İran ve ABD arasında kalıcı barışın tesisi amacıyla yapılacak olan tamamlayıcı müzakerelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: DHA-İHA

Etiketler
Hakan Fidan
Son Güncelleme:
Avukatlara Uyuşturucu Operasyonu: Baro Başkanı Dahil 12 Gözaltı Baro Başkanı Dahil 12 Gözaltı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
İstanbul Boğazı'ndan Geçen Dev Vinç Gemisi Havadan Görüntülendi İstanbul Boğazı'ndaki Dev Vinç Gemisi Havadan Görüntülendi
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazete Yayımlandı: 430 Mülki İdare Amirinin Görev Yeri Değişti 430 Mülki İdare Amirinin Görev Yeri Değişti
Avukatlara Uyuşturucu Operasyonu: Baro Başkanı Dahil 12 Gözaltı Baro Başkanı Dahil 12 Gözaltı
Seferihasar Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Yardımcısı Dahil Gözaltılar Var Seferihasar Belediyesi'ne Operasyon
ABD–İran Anlaşmasında 14 Kritik Madde: İşte Tüm Detaylar ABD–İran Anlaşmasında 14 Kritik Madde: İşte Tüm Detaylar
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Trump'a Meydan Okudu: 'İsrail Olmasaydı ABD Olmazdı' ABD'nin İsrail Büyükelçisi Trump'a Meydan Okudu