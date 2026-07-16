Bakan Fidan'a Ukrayna'da Büyük Onur: Zelenskiy Bizzat Takdim Etti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti kapsamında Ukrayna lideri Zelenskiy ile bir araya geldi. Ziyarette, Zelenskiy tarafından Bakan Fidan'a liyakat nişanı verildi.

'İKİ İLİŞKİLERE SAĞLADIĞI ÜSTÜN KATKILAR DOLAYISI İLE'

Ukrayna makamlarından yapılan açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı'nın kararıyla, devletler arası işbirliğinin güçlendirilmesine ve ikili ilişkilere sağladığı üstün kişisel katkılar dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Ukrayna İkinci Derece Liyakat Nişanı tevcih edilmiştir." denildi.

UKRAYNALILARA VE YABANCI DEVLET TEMSİLCİLERİNE VERİLİYOR

Ukrayna'nın İkinci Derece Liyakat Nişanı, ülkeye olağanüstü hizmetlerde bulunan Ukrayna vatandaşlarına ve yabancı devlet temsilcilerine takdim ediliyor.

Nişan, devlet yönetimi ve kamu hizmeti, diplomasi ve uluslararası ilişkiler, bilim ve eğitim, kültür ve sanat ile ekonomi ve sanayi gibi alanlarda sunulan önemli katkılar dolayısıyla veriliyor.

Kaynak: AA