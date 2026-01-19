Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısırlı, Suudi Arabistanlı ve Ürdünlü Mevkidaşlarıyla Telefonda Görüştü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdullati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda Gazze bağlamındaki hususları ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde, Gazze bağlamındaki hususlar ile son günlerde bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı.

Kaynak: AA