Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısırlı, Suudi Arabistanlı ve Ürdünlü Mevkidaşlarıyla Telefonda Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Mısırlı, Suudi Arabistanlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştüğü bildirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdullati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda Gazze bağlamındaki hususları ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde, Gazze bağlamındaki hususlar ile son günlerde bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı.
