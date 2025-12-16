Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack İle Bir Araya Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara'da kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.

BARRACK EN SON NETANYAHU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack dün de İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf ve görüntülere yer verilen paylaşımda, içeriğe ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Barrack'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'e geleceği aktarılmıştı.

Kaynak: DHA