Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı Mevkidaşı Arakçi'yle Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle telefonda görüştü. Görüşmede hangi ana başlıkların olduğu öğrenildi.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Arakçi'yle görüşmesinde Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ateşkesin devamıyla ilgili müzakerelerdeki son durumu ele aldı.
Kaynak: DHA
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