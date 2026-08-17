Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı Mevkidaşı Arakçi'yle Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle telefonda görüştü. Görüşmede hangi ana başlıkların olduğu öğrenildi.

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Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı Mevkidaşı Arakçi'yle Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Arakçi'yle görüşmesinde Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ateşkesin devamıyla ilgili müzakerelerdeki son durumu ele aldı.

Kaynak: DHA

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İran Hakan Fidan Abbas Arakçi
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