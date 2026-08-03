Dışişleri Bakanı Fidan İngiliz Mevkidaşıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni görevine başlayan İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.

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Dışişleri Bakanı Fidan İngiliz Mevkidaşıyla Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, yeni görevine başlayan Miliband'ı tebrik etti.

Görüşmede, Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki son gelişmeler ile Rusya-Ukrayna savaşındaki durum değerlendirildi. İki bakan ayrıca, bölgede devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA

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