Dışişleri Bakanı Fidan İngiliz Mevkidaşıyla Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, yeni görevine başlayan Miliband'ı tebrik etti.

Görüşmede, Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki son gelişmeler ile Rusya-Ukrayna savaşındaki durum değerlendirildi. İki bakan ayrıca, bölgede devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA