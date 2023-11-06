Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken görüşmesi sona erdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Bakan Fidan ile mevkidaşı Blinken arasında yapılacak resmi görüşmelerde, Gazze’deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyordu.

Fidan ve Blinken arasındaki görüşmesi sona erdi.

İki bakanın saat 10.38'de başlayan baş başa ve heyetler arası görüşmeleri yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Görüşmenin ardından henüz açıklama yapılmazken, yazılı bir açıklama gelmesi bekleniyor.

BLINKEN'DEN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan ile yaptıkları görüşmeye ilişkin 'Gazze'deki krizi konuştuk' dedi.

"Orta Doğu kalıcı barışı görüştük" ifadelerini kullanan Blinken, NATO'nun Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasında NATO'nun önemli rol oynayabileceğini belirtti.

Hakan Fidan ile Gazze'deki insani yardım çabalarına ilişkin konuştuklarını belirten ABD’li siyasetçi, çatışmaların yayılmasının önlenmesine yönelik adımlar hakkında da fikir alışverişi yaptıklarını söyledi.

FİDAN'IN MESAFELİ TAVRI DİKKAT ÇEKTİ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşen Hakan Fidan'ın, kendisine sarılmak için hamle yapan Blinken'den uzak durarak yalnızca tokalaşması da göze çarpan detaylardan biri oldu.

GECE SAATLERİNDE GELDİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 23.58'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı ve çok sayıda yetkili karşıladı.

Dışişleri Bakanı Fidan ile mevkidaşı Blinken arasında yarın yapılacak resmi görüşmelerde, Gazze’deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.



ABD’NİN TÜRKİYE SİHA’SINI DÜŞÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Blinken’in Türkiye ziyareti öncesi Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Arapça geçtiği haberinde ABD güçlerinin Suriye’nin kuzeyindeki Rojava’da Türkiye’ye ait bir silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüğünü iddia etti.

Haberde Türk SİHA’sının Haseke kentinin kuzeyinde bulunan Tel Baydar’daki ABD üssüne yaklaştığı ve vurulduğu ileri sürüldü.

5 Ekim’de de Amerikan güçleri Türkiye’ye ait bir SİHA’yı düşürmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmalarda ABD’yi sert sözlerle eleştirmişti.

Kaynak: AA