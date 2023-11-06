Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken görüşmesi başladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Bakan Fidan ile mevkidaşı Blinken arasında yapılacak resmi görüşmelerde, Gazze’deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

GECE SAATLERİNDE GELDİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 23.58'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı ve çok sayıda yetkili karşıladı.

Dışişleri Bakanı Fidan ile mevkidaşı Blinken arasında yarın yapılacak resmi görüşmelerde, Gazze’deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.



ABD’NİN TÜRKİYE SİHA’SINI DÜŞÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Blinken’in Türkiye ziyareti öncesi Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Arapça geçtiği haberinde ABD güçlerinin Suriye’nin kuzeyindeki Rojava’da Türkiye’ye ait bir silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüğünü iddia etti.

Haberde Türk SİHA’sının Haseke kentinin kuzeyinde bulunan Tel Baydar’daki ABD üssüne yaklaştığı ve vurulduğu ileri sürüldü.

5 Ekim’de de Amerikan güçleri Türkiye’ye ait bir SİHA’yı düşürmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmalarda ABD’yi sert sözlerle eleştirmişti.

Kaynak: AA