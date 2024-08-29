Dışişleri Bakanı Fidan Belçika’da! İspanya Dışişleri Bakanı Albares ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısına katılmak üzere geldiği Belçika'ya gitti. Fidan, burada İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ile görüştü.

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Dışişleri Bakanı Fidan Belçika’da! İspanya Dışişleri Bakanı Albares ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısına katılmak üzere geldiği Belçika'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, başkent Brüksel'de İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ile bir araya geldi.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler Belçika
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