Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Suudi Arabistanlı mevkidaşı El Hurayci ile Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid El Hurayci ile Cidde'de görüştü. Görüşmelerde Gazze'deki katliamlar ele alındı.

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Suudi Arabistanlı mevkidaşı El Hurayci ile Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Suudi Arabistanlı mevkidaşı El Hurayci ile Cidde'de görüştü. Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşıma göre, Yılmaz, Cidde'deki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı kapsamında El Hurayci ile bir araya geldi.

Görüşmede, "İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü kıyım" ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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Kaynak: AA

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