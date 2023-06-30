Dışarıda planı olanlar dikkat: Meteoroloji'den 14 il için kritik uyarı!
30 Haziran Cuma hava durumu raporu belli oldu. Meteoroloji'den 14 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Raporda 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.
Meteoroloji açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri (Toroslar mevki), İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Sakarya, Osmaniye, Çankırı ve Kırıkkale çevreleri ile Kahramanmaraş’ın batı, Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Artvin çevreleri ile Kastamonu'nun doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor."
HAVA SICAKLIĞI: Marmara'da 1 ila 3 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derce azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Artvin çevreleri ile Kastamonu'nun doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.