Dışarıda planı olanlar dikkat: Meteoroloji'den 14 il için kritik uyarı!

"Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri (Toroslar mevki), İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Sakarya, Osmaniye, Çankırı ve Kırıkkale çevreleri ile Kahramanmaraş’ın batı, Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Artvin çevreleri ile Kastamonu'nun doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor."