Dışarı çıkarken iki kez düşünün: Meteroloji'den 35 il için 'yüksek sıcaklık' uyarısı

GÜNEŞ ÇARPMASI RİSKİ VAR

Öte yandan Meteoroloji, vatandaşları günün en sıcak saatleri için uyardı. Uyarıda şu ifadelere yer verildi:

“Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”