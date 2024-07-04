Dış Ticaret Açığı Haziranda Tam Gaz!

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yılın ilk 6 ayına ilişkin dış ticaret verilerine ilişkin verileri paylaştı.

Paylaşılan verilere göre, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre, ihracat yüzde 10,6 oranında azalışla 18 milyar 569 milyon dolar, ithalat yüzde 4,1 oranında azalışla 25 milyar 4 milyon dolara geriledi. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde ise ihracat yüzde 2,0 oranında artışla 125 milyar 446 milyon dolar, ithalat yüzde 8,5 oranında azalışla 168 milyar 686 milyon dolar oldu.

Açıklanan haziran verilerine göre, dış ticaret hacmi geçen yılın aynı ayında yüzde 6,9 azalarak 43 milyar 574 milyon dolara geriledi. Yılın ilk yarısında ise yüzde 4,3 azalarak 294 milyar 132 milyon dolar oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI HAZİRANDA ARTTI

İhracatın ithalatı karşılama oranı da haziranda yüzde 5,4 puan azalarak yüzde 74,3 oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Haziran döneminde yüzde 74,4 oldu. Dış ticaret açığı yüzde 21,4 artışla 6,4 milyar dolara ulaştı. Altı aylık dönemde ise yüzde 29,4’lik düşüş yaşanarak 43,2 milyar dolar oldu.

Ticaret Bakanlığı’nın konuya ilişkin değerlendirmesinde, ihracatta takvim etkisiyle geçici bir düşüşün yaşandığının altı çizilerek, “2024 yılı Haziran ayında 9 günlük bayram tatili yanında, ihracatın düşük gerçekleştiği 5 adet hafta sonu bulunurken, bayram haftası hariç ihracatın hafta içi en yüksek yapıldığı iki iş gününün eksik olması, negatif takvim etkisi olarak ortaya çıkmıştır. İthalatta ise aşağı yönlü seyrin devam ettiği görülmektedir. İhracatımızı katma değerli ve yüksek teknolojili sektörlere yönlendirmek, ihraç edilen mal ve hizmetleri çeşitlendirmek, yerli üreticilerimizi ve dolayısıyla ihracatımızı ithalattan kaynaklanan haksız rekabet ve zarara karşı korumak amacıyla Ticaret Bakanlığı olarak çalışmalarımızı aktif bir şekilde sürdürüyoruz” denildi.