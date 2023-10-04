Diri fay hatları güncellendi: 45 il ve 110 ilçe için deprem alarmı verildi!
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) resmi sitesindeki diri fay haritası, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından güncellenmişti. Yenilenmiş haritada 45 il ve 110 ilçe diri fay hattı üzerinde bulunuyor.
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) güncellenmiş diri fay haritasını paylaştı. Türkiye diri fay haritası risk altındaki 45 il ve 110 ilçeyi işaret ediyor. Haritada 485 diri fay hattı bulunuyor. Bu fay hatları 5,5 üzeri büyüklükte deprem üretebilme potansiyeline sahip.
Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor. Diri fay ise bu çatlakların hala aktif bir şekilde kayaların kaymasına veya yer değiştirmesine neden olan faylardır.
5.5 VE ÜZERİNDE DEPREM ÜRETEBİLİYORLAR
Diri faylar, genellikle depremlerin meydana geldiği bölgelerde bulunurlar. Fay hattındaki taraflar, zamanla birbirlerine göre kayarlar ve bu kayma sonucunda enerji birikir. Bu enerji birikimi, bir anda serbest kalıp deprem olarak meydana gelir. Diri fay ya da aktif fay, 5.5 ve üzerinde deprem üretebilir. Kuzey Anadolu Fay Hattı diri fay hattına bir örnektir.
TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTASI SON DURUM 2023:
Haberler.com'da yer alan habere göre MTA'nın güncellenmiş haritasında 45 il diri fayların üzerinde bulunuyor. İşte, diri fay geçen tüm iller ve ilçeler listesi: