Dirgenle Hastane Bastı: 4 Görevli Yaralı

Aksaray Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne muayene için gelen bir kişi, görevlilere saldırdı. Dirgenli saldırıda 4 kişi yaralandı.

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Dirgenle Hastane Bastı: 4 Görevli Yaralı

Aksaray Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne gelerek diş muayenesi olan Şevket Y, henüz belirlenemeyen nedenle personelle tartıştı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Şevket Y, otoparka bıraktığı dirgeni alarak tekrar hastaneye girdi. Şevket Y, güvenlik görevlileri Leyla S, Mehmet Ü. ve Mustafa Y'yi dirgenle yaraladı, temizlik görevlisi Cem A'yı da darbetti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, Şevket Y'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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