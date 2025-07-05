Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Takla Attı

Elazığ’da bir sürücünün aracı takla attı. Kazada bir kişi yalanladı.

Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Takla Attı
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Elazığ’da bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç takla attı. Kazada bir kişi yaralandı.

Elazığ-Baskil karayolunda meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Kaza da bir kişi yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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