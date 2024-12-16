Direksiyon Başındaki Canlı Yayın Kazayı Getirdi!

Aydın'ın Söke ilçesinde bir kadın seyir halindeyken sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın, 10 metreden yuvarlandı. O anlar canlı yayına yansıdı.

Direksiyon Başındaki Canlı Yayın Kazayı Getirdi!

Kaza, önceki akşam kırsal Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ömür Narin, 09 SF 001 plakalı otomobiliyle giderken cep telefonuyla sosyal medyada canlı yayın açtı. Sisli havada bir süre sonra Narin’in direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, yaklaşık 10 metreden yuvarlandı. Narin, canlı yayında izleyenlerden yardım istedi.

Direksiyon Başındaki Canlı Yayın Kazayı Getirdi! - Resim : 1

Yayını izleyen yakınlarının ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Ömür Narin, ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Narin, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ömür Narin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Direksiyon Başındaki Canlı Yayın Kazayı Getirdi! - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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