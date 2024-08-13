Direksiyon Başındaki Arkadaşını Vurdu

Esenyurt'ta bir kişi, otomobilde tartıştığı arkadaşını silahla vurarak ağır yaraladı. Aracı kullandığı sırada vurulan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Direksiyon Başındaki Arkadaşını Vurdu

Esenyurt’ta otomobilde beraber yolculuk yaptığı arkadaşını çıkan tartışmada silahla yaralayan şahıs karakola giderek teslim oldu. Ağır yaralanan sürücü Hüseyin Murat Ekinci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekinci’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Esenyurt Akşemseddin Mahallesi 221 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 34 KVN 774 plakalı araçta yolculuk yapan iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası ismi öğrenilemeyen şüpheli, beraberindeki silahı ateşleyerek otomobili kullanan Hüseyin Murat Ekinci’yi yaraladı. Açılan ateş sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden Ekinci, duvara çarparak durdu. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ekinci’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından Ekinci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan olay yerinden kaçan şüphelinin karakola giderek teslim olduğu belirtildi.

Olay yeri inceleme ekipleri araçta ve çevrede uzun süre incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından hasar alan araç, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Türkiye Sınırında Üst Üste 2 Deprem! Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adana’dan Hissedildi Türkiye Sınırında Üst Üste 2 Deprem!
Yeni Uygulama Başladı! Trafikten Men ve Büyük Cezalar Yolda Yeni Uygulama Başladı! Trafikten Men ve Büyük Cezalar Yolda
Eksik DASK Ödemesi: Yargıtay Kararını Verdi Eksik DASK Ödemesi: Yargıtay Kararını Verdi
Faturalarını Bankalar Üzerinden Ödeyenleri İlgilendiriyor! Birçok Kişi Yandı Faturalarını Bankalar Üzerinden Ödeyenleri İlgilendiriyor! Birçok Kişi Yandı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye Sınırında Üst Üste 2 Deprem! Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adana’dan Hissedildi Türkiye Sınırında Üst Üste 2 Deprem!
Fenerbahçe Yılın Transferini Yapmaya Hazırlanıyor Fenerbahçe Yılın Transferini Yapmaya Hazırlanıyor
Paris 2024'te Bronz Madalya Kazanan Milli Güreşçiden Dikkat Çeken Açıklama: 'Ülkenin Kaderiyle Oynadılar' 'Ülkenin Kaderiyle Oynadılar'
Gül Neden Soluyor? İşte Gül'ü Yıl Boyunca Canlı Tutmanın Yolu Gül Neden Soluyor? İşte Gül'ü Yıl Boyunca Canlı Tutmanın Yolu
Adana'da Balkondan Düşen Doktor Hayatını Kaybetti Adana'da Balkondan Düşen Doktor Hayatını Kaybetti