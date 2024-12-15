Direksiyon Başında Uyuya Kaldı, Faciadan Dönüldü

Şanlıurfa’da direksiyon başında uyuya kalan sürücü ölümden döndü. Takla atan otomobilden yaralı kurtulan sürücü hastaneye kaldırıldı.

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Direksiyon Başında Uyuya Kaldı, Faciadan Dönüldü

Edinilen bilgiye göre kaza, Halfeti ilçesine bağlı Yukarıgöklü Mahallesi yolunda meydana geldi. Gaziantep’ten yola çıkan plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün seyir halindeyken uyuyakalması sonucu kaza yaptı.

Direksiyon Başında Uyuya Kaldı, Faciadan Dönüldü - Resim : 1

Kaza sonrası otomobil devrilerek ters döndü. Yaralanan sürücü, ihbar üzerine bölgeye giden sağlık ekiplerince ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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