Direksiyon Başında Fenalaştı, Hastanede Öldü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, aracıyla seyir halindeyken fenalaşan 54 yaşındaki Mustafa A., çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların su verdiği talihsiz adam, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

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Direksiyon Başında Fenalaştı, Hastanede Öldü

Olay, 07.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi İplikçi sokak girişinde meydana geldi. İddiaya göre, 44 ADR 905 plakalı aracı ile trafikte seyir halinde olan Mustafa A. (54), aniden fenalaştı. Aracını durduran sürücü çevredekilerden yardım isterken, kaldırımda bir miktar su verilen Mustafa A. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mustafa A. kurtarılamayarak hayatını kaybederken polis ekipleri olay yeri ile sürücünün aracında inceleme yaptı. Mustafa A.'nın cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından adli tıp kurumuna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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