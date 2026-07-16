Diplomasi Masasında Tarihi Eşik: Ankara Adresi Gösterdi, Ukrayna 'Ateşkese Hazırız' Dedi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev’de mevkidaşı Andrii Sybiha ile düzenlediği ortak basın toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair kritik uyarılarda bulundu. Karadeniz'deki seyrüsefer ve sivil güvenliğine dikkat çeken Fidan, "Savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz" diyerek tarafları acilen İstanbul formatındaki müzakere masasına dönmeye çağırdı. Ukraynalı bakan, "Ukrayna olarak ateşkese hazırız ve liderler zirvesi barışa yeni bir dinamik katabilir" dedi.

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Diplomasi Masasında Tarihi Eşik: Ankara Adresi Gösterdi, Ukrayna 'Ateşkese Hazırız' Dedi
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Kaynak: AA

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