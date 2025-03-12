Diploma Krizi Büyüyor! Ekrem İmamoğlu'nu Aklayan Dekan İstifa Etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 5 Mart’ta İstanbul Adliyesi’nde savcılık ifadesi veren İmamoğlu "Ne ile suçlandığım dahi belli değil" diyerek, hukuk devletine olan saygısından dolayı ifade verdiğini vurgulamıştı.

Soruşturma yakından takip edilirken, iddiaların odağındaki İstanbul Üniversitesi’nde çarpıcı bir değişikliğin yaşandığı iddia edildi.

'BİRÇOK USULSÜZLÜK TESPİT EDİLDİ'

Hürriyet yazarı Nedim Şener bugünkü yazısında, soruşturmada İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne gönderilen müzekkere kapsamında yürütülen incelemede son aşamaya gelindiğini belirtti.

Şener, rektörlüğün kurduğu İnceleme Komisyonu’nun, İmamoğlu’nun yatay geçişiyle ilgili tespit ettiği usulsüzlükleri içeren raporu, YÖK, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı ve diplomayı geri almak yetkisine sahip İşletme Fakültesi Dekanlığına gereğini yapması için yollayacağını aktardı. Komisyonun ayrıca, inceleme sırasında dönemin İşletme Fakültesi yönetiminin de içinde yer aldığı bir dizi usulsüzlük tespit ettiğini kaydeden Şener, “Rektörlük, yatay geçiş usulsüzlüğünün boyutlarının çok daha büyük olduğunu da tespit etti” diye yazdı.

'DEKAN İSTİFA ETTİ' İDDİASI

Öte yandan Şener, İmamoğlu'nun diplomasın geri almak zorunda olduğu iddia edilen Dekan Kamil Ahmet Köse'nin üniversite yönetimine istifa mektubu verdiğini de öne sürdü. 2020 yılında CİMER’e yapılan bir başvuruya, İmamoğlu’nun yatay geçişinin usule uygun olduğuna dair cevap yazan Prof. Köse’nin, birçok başvuruya da Ekrem İmamoğlu’nu aklayan cevap yazdığını belirtti.

Kaynak: Hürriyet