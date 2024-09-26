Diploma Bile Gerekmiyor Ama... Sektörde 100 Bin TL'ye Çalışacak Eleman Bulamıyorlar

Taş işleme ustaları 100 bin TL maaşla çalıştıracak eleman bulamadıkları konusunda şikayetçi. Konuya ilişkin konuşan taş ustası Şakir Alkan, “Bizden sonra gelenlere de bu işi bırakmayı istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Diploma Bile Gerekmiyor Ama... Sektörde 100 Bin TL'ye Çalışacak Eleman Bulamıyorlar

Türkiye’de birçok vatandaş işsizlikle mücadele ederken, Erzincan’da bir sektörde 100 bin lira maaşla çalışacak eleman bulunamadığı bildirildi. Taşı ilmek ilmek işleyerek, duvar inşa eden duvar ustası Şakir Alkan, sektördeki gelirlerinin aylık 100 bin TL’yi bulduğunu ancak, çalıştıracak eleman bulamadıkları konusunda isyan etti.

Bu meslekte diploma şartı olmadığını olmadığını anlatan Alkan, “Bizden sonra gelenlere de bu işi bırakmayı istiyoruz” belirtti. Alkan ayrıca, randevu ile çalıştıklarını da ifadelerine ekledi.

Diploma Bile Gerekmiyor Ama... Sektörde 100 Bin TL'ye Çalışacak Eleman Bulamıyorlar - Resim : 1

'EV SAHİPLERİNE GÖRE İŞÇİLİK YAPIYORUZ'

Tarihten bu yana coğrafyamızda işlenen taşlar sanat eserlerine dönüştürülürken, inşaat sektöründe taşı sanata çevirecek ustaların sayısı her geçen gün azaldı.

Sektörde 100 bin TL ile çalışacak eleman bulunamadığının altını çizen Alkan, ev sahiplerine göre işçilik yaptıklarını belirterek, “Taşları çekiçle işleyip harçla duvar yapıyoruz. Güzel bir işçilik, eser ortaya çıkarmaya çalışıyoruz” dedi. Alkan, taş duvar ustalarının günlük 3 bin 500, 4 bin lira, aylık ise yaklaşık 100 bin lira kazanç sağladığına dikkat çekti.

Diploma Bile Gerekmiyor Ama... Sektörde 100 Bin TL'ye Çalışacak Eleman Bulamıyorlar - Resim : 2

‘TAŞI İSTEDİĞİMİZ ŞEKLE SOKUYORUZ’

Meslekte 5’inci yılını dolduran Cevdet Akar isimli vatandaş ise, “Taşlar makineden geçmediği için biz elle yapıyoruz. Taşı istediğimiz şekle sokuyoruz. Bizim işimiz bu” dedi.

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