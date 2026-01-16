Dink Ailesinin 'Zaman Aşımı' İtirazına Ret: 'Doğrudan Zarar Görmediniz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazeteci Hrant Dink'in Genel Yayın Yönetmeni olduğu Agos Gazetesi önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını kaybetmesinin üzerinden 19 yıl geçti.

Dink ailesi tarafından tetikçi Ogün Samast ve diğer sanıklar hakkında verilen "zaman aşımı" kararına yapılan itiraz, İstinaf Mahkemesi tarafından reddedildi.

Kısa Dalga'dan Canan Coşkun'un haberine göre, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Dink ailesinin sanıklara yöneltilen "örgüt adına suç işleme" eyleminden "doğrudan zarar görmediğini" belirterek, ailenin bu karara itiraz etme hakkının bulunmadığına hükmetti.

ZAMAN AŞIMI KARARI VE İTİRAZ SÜRECİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 Ocak 2025 tarihinde görülen duruşmada, Ogün Samast, Yasin Hayal ve Erhan Tuncel’in de aralarında bulunduğu yedi sanık hakkındaki "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" davasını zaman aşımı gerekçesiyle düşürmüştü.

Dink ailesi avukatlarının bu karara yaptığı itirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 4 Kasım 2025 tarihli incelemesinde başvuruyu "sıfat yokluğu" gerekçesiyle reddetti.

Mahkeme gerekçesinde, sanıklara yüklenen suçun niteliği itibarıyla Dink ailesinin "suçtan doğrudan doğruya zarar görmediğini", bu nedenle davaya katılma ve hükmü istinaf etme yetkilerinin bulunmadığını belirtti.

Davaya katılan taraflardan biri olan Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı itiraz da aynı gerekçeyle reddedildi. Daire, Cumhurbaşkanlığı vekilinin "örgüt adına suç işleme", "örgüte üye olma" ve "kasten öldürme" gibi suçlar yönünden hükmü istinaf etme yetkisinin bulunmadığına karar verdi.

Kaynak: Kısa Dalga