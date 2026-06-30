Dilovası'ndaki Fabrika Patlamasında Öldüren İhmal

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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde geçen kasımda yaşanan ve 7 kişinin hayatını kaybettiği iş kazası soruşturmasını yürüten savcılık talimatıyla, gözaltına alınan 7 kamu personeli geçen hafta tutuklandı.

Tutuklananlar, faciada sorumlulukları tespit edilen Dilovası Belediyesi’nin eski yöneticilerinin yanı sıra halen iş başındaki yetkililer de bulunuyor.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda eski İmar ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Öztürk, Belediye eski Yapı Kontrol Müdürü Cihan Sorgucu, eski Yapı Kontrol Müdürü Selim San, Belediye Yapı Kontrol Müdürü Muammer Telli, Belediye eski Zabıta Müdürü Cengiz Taşdemir ve Zabıta Müdür Vekili Nizamettin Balcı, haklarında verilen gözaltı kararı sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN ÖN İNCELEME RAPORU HAREKTE GEÇİRDİ

Belediyecilerin gözaltına alınmasıyla tamamlanan süreç, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından hazırlanan ön inceleme raporuyla başladı.

T24'ten Tolga Şardan'ın kaleme aldığı haberde, müfettişler, tutuklanan yedi belediye üst düzey yöneticisiyle birlikte Ömer Kocabay adlı belediye çalışanı hakkında geçen ocakta ön inceleme raporu hazırladığına dikkat çekildi.

ARAÇ ŞOFÖRÜ ZABITA GİBİ DENETİM YAPMIŞ

Tolga Şardan, Ömer Kocabay isimli personel hakkındaki raporu şu sözlerle aktardı:

"Müfettişler, 8 Kasım 2025 günü yaşanan olayla ilgili belediyedeki tüm evraka el koyup inceledi. İnceleme sonucunda, ilk skandal patlak verdi. Belediye bünyesindeki Zabıta Müdürlüğü’nün çevre denetim biriminin görevlileri, faciadan tam 15 gün önce Mimar Sinan Mahallesi’nde faaliyet gösteren firmaya ait işyerine giderek “rutin iş yeri kontrolü ve denetimi” gerçekleştirdi.

Denetim yapan zabıta ekibinde ilginç bir isim vardı. Mevcut yönetmeliklere göre, zabıta personeli olarak gözükmeyen Ömer Kocabay’dı bu isim.

Ömer Kocabay, aslında 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında belediye şirketinde çalışan bir işçiydi. Ancak fiilen yaptığı görev zabıta aracında şoförlüktü!

KOCABAY İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

Müfettişlerin incelemesinde Kocabay’ın, belediye zabıta teşkilatında görev yapma niteliklerine sahip olmadığı anlaşıldı. Zaten müfettişlere ifade veren Kocabay da durumu anlattı.

Kocabay’ın Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde resmi görev yapan personel gibi yetki ve sorumluluğu olmamasına rağmen, ileriki günlerde facia yaşanacak tesiste “zabıta personelinin sahip olduğu görev ve yetkiyle” inceleme yaptığı ortaya çıktı!

Müfettişler, bu uygulama sebebiyle “işçi statüsünde çalışan ve zabıta yetkisi ile sorumluluğu” verilen Ömer Kocabay hakkında “soruşturma izni verilmesini” talep etti.

İŞ VERENİN SÖZLERİ YETERLİ BULUNDU, İŞLEM YAPILMADI

Ayrıca imalathanenin sahibi Kurtuluş Oransal’ın verdiği “tesisin 15 Kasım 2025 gününe kadar taşınacağı” yönündeki sözlerinin yeterli bulunarak kabul edilmesi ve denetim sırasında firma tarafından hiçbir evrak beyan edilmemesine rağmen herhangi bir işlem yapılmadan sadece tutanak hazırlanarak zabıta ekibinin geri dönmesi, müfettişlerce suç unsuru sayıldı."

Kaynak: T24