Dilovası Fabrika Yangınında Flaş Gelişme: 7 Memur İçin İddianame Hazır, Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz de Aralarında

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Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bulunan Ravive Kozmetik firmasına ait fabrikada 8 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen katliam gibi yangının kamu görevlilerine yönelik soruşturmasını tamamladı. İddianame, iş cinayetinin göz göre göre geldiğini ve belediyedeki ağır denetimsizliği gözler önüne serdi.

FABRİKA TAMAMEN KAÇAK

Hazırlanan iddianamede, 7 işçinin yanarak can verdiği, 4 işçinin ise yaralandığı imalathaneye dair şok edici tespitler yer aldı. Savcılık, kozmetik fabrikası olarak işletilen binanın ruhsatının ve yapı kullanım izninin bulunmadığını, mimari projede hiçbir şekilde yer almadığını, resmi kayıtlara göre tamamen 'kaçak bina' statüsünde olduğunu ilan etti.

BAKANLIK MÜFETTİŞLERI VE MAHKEME 'YARGILAYIN' DEDİ

Faciadan sonra İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu'nca hazırlanan 19 Ocak tarihli raporun ardından süreç hızlandı. Dilovası Kaymakamlığı'nın 19 Şubat'ta verdiği soruşturma iznine kamu görevlileri itiraz etti. Ancak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, 7 Nisan tarihinde bu itirazı kesin olarak reddederek yargılamanın önünü açtı.

SANIK KÜRSÜSÜNDEKİ 7 KAMU GÖREVLİSİ KİM?

Bilinçli taksir düzeyinde kusurlu bulunan şüpheliler ise şunlar:

Necati Temiz (Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı)

Hüseyin Öztürk (Dönemin İmar ve Şehircilik Müdürü)

Cihan Sorgucu (Yapı Kontrol Müdürü)

Selim San (Yapı Kontrol Müdürü)

Muammer Telli (Yapı Kontrol Müdürü)

Cengiz Taşdemir (Zabıta Müdür Vekili - Adli kontrolle serbest)

22 YIL 6 AY HAPİS İSTEMİ VE BİLİRKİŞİ RAPORU

Soruşturma kapsamında 26 Haziran'da tutuklanan kamu görevlileri için savcılık, 18 Haziran 2026 tarihli en güncel bilirkişi raporuna atıfta bulundu. Sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne açıkça aykırı davrandıkları belirtilerek, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 22/3. maddesi uyarınca "bilinçli taksir" cezası uygulanması istendi. İddianame kabul edilirse bürokratlar 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Öte yandan, aralarında firma sahiplerinin de bulunduğu 16 sanıklı ana dava ise Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor.

Kaynak: ANKA