Dilenci Kılığında 2 milyon 500 Bin Lira Vurgun Yapıp Yakalandılar

Samsun'da dilenci kılığında bir evden 2 milyon 500 bin lira değerinde altın ve para çalan 2 kadın, polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da cerrahi maske ve eldiven kullanmak suretiyle dilenci kılığıyla girdikleri binalardan, kilitlenmeden çıkılan ikamet kapılarının aparat marifetiyle dil düşürme yöntemi ile açılıp ikamet içerisindeki eşyalar dağıtılmadan 2 milyon 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalan S.Y (24) ve B.V (20) adlı kadınlar, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin planlı çalışmaları sonucu yakalandı. S.Y. ve B.V. adlı kadın hırsızların evlerden hırsızlık suçundan 30'dan fazla suç kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı.

Saklandıkları evde polisin takibi sonucu yakalanan kadın hırsızlar, polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.