Dilan Polat'ın Tahliye Talebine Ret

Tutuklu sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın tahliye talebini bugün değerlendirmeye alan mahkeme kararını verdi. Polat'ın tahliye talebi reddedildi.

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Dilan Polat'ın Tahliye Talebine Ret

"Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "Vergi Usul Kanunu" ile "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlamasıyla tutuklu yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat davasında yeni gelişme yaşandı.

Sabah'ın aktardığına göre, tahliye talebinde bulunan ve evrakları eksik olan Polat'ın talebi bugün yeniden değerlendirilmeye alındı. Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Polat'ın tahliye talebini reddetti.

DAVA HAKKINDA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "Vergi Usul Kanunu" ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu 24 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

Hazırlanan ve ağır ceza mahkemesince kabul edilen iddianamede, Dilan ve Engin Polat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Diğer şüphelilerin de farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları öngörülüyor.

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