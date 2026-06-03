Dilan Polat'ın Koruması Öldürüldü: Saldırı Anı Kamerada

Dilan Polat'ın koruması Can Polat, İzmir'deuğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli, suç aleti silahla birlikte gözaltına alındı. Bu arada saldırı anı da ortaya çıktı.

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Dilan Polat'ın koruması ve eşi Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olay, Alaçatı Mahallesi'nde saat 13.45 sıralarında meydana geldi. İzmir Valiliği'nin açıklamasına göre Can Polat, konakladığı tesisten ayrılmak üzere aracına yöneldiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan Polat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Can Polat'ın, Dilan Polat'ın korumalığını yaptığı ve aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olduğu öğrenildi.

Dilan Polat'ın Koruması Öldürüldü: Saldırı Anı Kamerada - Resim : 1

23 YAŞINDAKİ SALDIRGAN YAKALANDI

Saldırının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olayın şüphelisi olduğu belirtilen 2003 doğumlu S.A.'yı suçta kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın olay yerinden kaçtığı, vurulan Can Polat'ın ise yere düştükten sonra ayağa kalkarak yakındaki otele yöneldiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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