Dilan Polat'ın el konulan 25 aracının fiyatı dudak uçuklattı
Gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat’a ait olan araçlar polis tarafından çekicilere yüklenerek emniyete götürüldü. tv100 Muhabiri Devrim Tosunoğlu, konuyla ilgili son gelişmeleri Ece Üner ile Ana Haber'de aktardı.
Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yönelik operasyonda Polat ailesine ait olan araçlar emniyete götürüldü. Ece Üner ile Ana Haber'de son gelişmeleri aktaran tv100 Muhabiri Devrim Tosunoğlu, çarpıcı ifadeler kullandı.
Tosunoğlu, "Operasyonda 25 araca el konuldu. Araçların 13 tanesi emniyete getirildi. O arabaların fiyatları yaklaşık 150 milyon TL" dedi.
"Dilan-Engin Polat operasyonunda 25 araca el koyuldu. Bugün 13 tanesi emniyete getirildi yer ona müsaitti. O arabaların fiyatları yaklaşık 150 milyon TL. Lüks araçlar da var kullanılan araçlar da var. O aklanan kara paralarla 200 milyon lirayla alınan araçlar bunlar."
PAYLAŞIMLARI YAPAN ASİSTANI ÇIKTI
Dilan Polat, gözaltına alındıktan birkaç saat sonra hesabından yapılan paylaşımlar emniyeti harekete geçirdi. Yapılan ilk tespitlere göre Polat'ın hesabından iddialara cevap veren kişinin kadın asistanı olduğu ortaya çıktı.
Haftalardır kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla Türkiye'nin gündemine oturan Dilan Polat ve Engin Polat, önceki gün soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Dilan Polat gözaltındayken hesabından yapılan paylaşımlar emniyeti harekete geçirdi. Polat'ın hesabını kullanan kişinin asistanı olduğu öğrenildi.
KADIN ASİSTANI YAPMIŞ
Kanal D Ana Haber'de yer alan bilgilere göre, Dilan Polat gözaltına alınırken X hesabından da hakkındaki iddialara cevap veren paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar sonrası harekete geçen emniyet güçleri, hesabı kimin kullandığını tespit etti. Yapılan incelemelerde hesaptan paylaşım yapan kişinin Dilan Polat'ın kadın asistanı olduğu ortaya çıktı.
X HESABINDAN MERAL AKŞENER'E CEVAP VERİLMİŞTİ
Dilan Polat gözaltındayken X hesabından gazeteci Murat Ağırel'in meslektaşı Tolga Şardan'ın evinde gözaltına alınmasıyla ilgili yaptığı paylaşıma cevap verilerek "Adalet herkese ve her yerde ama çifte standart serde. Sevgili ülkemin sevimli aydınları!" denildi.
Polat'ın hesabından daha sonra da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün grup toplantısında "Cumhuriyet vizyonumuzun, en büyük değer olarak gördüğü gençlerimizi böylesi bir çaresizliğe, terk etmeyeceğiz. Her biri Dilan Polat, Engin Polat'a dönmüş çocuklar" sözlerine cevap verilerek "Biz insanımıza bağış yapıyoruz bağışla milletvekili değil. Bizim üzerimizden siyaset yapıp iktidara saldırma nedeni yapmasın. Neredeyse muhalif medya ve muhalefetin iktidarla siyasetin piyonu olacağız" ifadelerine yer verildi.
EVLERİNDEN ÇIKANLAR PES DEDİRTTİ
Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, kara para aklamak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan Dilan- Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Polat ailesi hakkında yürütülen operasyon ve çalışmalara ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.
Dilan Polat'ın evinde yapılan aramalarda 80 sayfa dokümana el konuldu. Şirket ortağı Zümrüt Yerebakan'ın evinde 10 bin dolar, Zekai Tepe'nin evinde 1 adet hard disk ve 350 tabanca mermisi, Ahmet Gün'ün evinde ise 36 adet hesap dökümü 120 bin lira ile 1 adet laptop ele geçirildi.