Dilan Polat ve Engin Polat'tan jet açıklama: 'Can güvenliğimiz yok'

Şirketlerine ticari savaş açıldığını söyleyen Engin Polat ise şunları söyledi:

“Bunları sadece sosyal medya topluluğu değil yanlış, yanıltıcı ve hedef gösterici yapılan haberler de sağlıyor. Devletin yargı birimleri var, hakimleri, savcıları, inceleme birimleri var. Onlar zaten işini yapıyor. 20 gün önce uçak aldığıma dair çıkan haberlerin ardından olmadığımız şey kalmadı. Çok iftira atıldı. Bunları yapan insan dışarıda işinin başında. Bizi bitirmeye çalışıyorlar. Bu bir ticari savaş. Markamızı bitirme çalışmaları artarak devam ediyor.