Dilan Polat ve Engin Polat'tan jet açıklama: 'Can güvenliğimiz yok'
'Sosyal medya fenomeni' Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın iş yerlerine bir gün arayla iki silahlı saldırı düzenlendi. Polat çifti, sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
Sahibi olduğu güzellik merkezlerinden çok ultra lüks yaşamıyla gündem olan Dilan Polat, bir süredir çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalıyordu.
Zenginliğini abartılı bir şekilde gözler önüne seren Dilan Polat ve eşi Engin Polat kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla gündemden düşmedi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından şirketleri incelemeye alınan çiftin bir gün arayla Ataşehir’deki iş yerlerine silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırının ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Dilan Polat, “Günlerdir kendi sağlığımla ilgilenmeye çalışıyorum, çok ağrılarım var. Sosyal medyada bir grubun insanları yönlendirmesi sayesinde artık markamızı zarara uğratmaktan ziyade fiziki olarak saldırılar başladı. Saldırıya uğradık.
Benim kuzenim bankoda otururken kafasının üzerinden kurşun geçti. Artık bu oluşturduğunuz grup can güvenliğimizi etkiliyor. Kim yaptı, neden yaptı bilmiyoruz ama bizim can güvenliğimizi etkilemeye başladı.
Bu durumdan çok mağduruz. Buralardan binlerce ekmek yiyen insan var. Bizim canlarımız var. Bunu yapmayın. İnsanları yanıltıp bizi hedef gösteriyorsunuz, can yanıyor. Bu işlerin arkasında kimin olduğunu bilmiyoruz. Bizden ne istediniz? Bizim markalarımızı bitirmek için oyun oynanıyor. Sabah akşam yapılan paylaşımlardan sonra bizim yine dükkanımız kurşunlandı” dedi.
Şirketlerine ticari savaş açıldığını söyleyen Engin Polat ise şunları söyledi:
“Bunları sadece sosyal medya topluluğu değil yanlış, yanıltıcı ve hedef gösterici yapılan haberler de sağlıyor. Devletin yargı birimleri var, hakimleri, savcıları, inceleme birimleri var. Onlar zaten işini yapıyor. 20 gün önce uçak aldığıma dair çıkan haberlerin ardından olmadığımız şey kalmadı. Çok iftira atıldı. Bunları yapan insan dışarıda işinin başında. Bizi bitirmeye çalışıyorlar. Bu bir ticari savaş. Markamızı bitirme çalışmaları artarak devam ediyor.
Önce itibardan vurmaya başladılar sonra devletin çeşitli kurumlarına ihbarlar yapıldı. Sosyal medyada bizi öne attılar sonra da fiziki saldırılar başladı. Bunlar markamızı bitirmeye yönelik büyük bir kurgu. Yapılan şeylere sırasıyla bakarsanız her şey çok iyi kurgulanmış. Biz konuşmadıkça daha çok yapmaya başladılar. Zamanı gelince yeni açıklamalarımız olacak.”