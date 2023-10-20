Dilan Polat ve Engin Polat'ın asıl rolleri belli oldu: Şaibeli işlem 657 milyon liraya ulaştı!

MASAK bir rapor hazırladı. Bu raporda banka hesabı olmayan, çalışanları olmayan 3 tane şirketle sahte faturalar ve naylon faturalar düzenlenerek bir suç gelirinin aklandığı ve bu paranın aile bireyleri ve yanlarında istihdam ettikleri kişiler tarafından çekilerek Engin Polat'ın şahsi hesabına ve ya MİLDA otomotiv ortak şirkete aktarıldığı söyleniyor..