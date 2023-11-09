Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme: Kimlerin parasını akladıkları ortaya çıktı
Günlerdir kamuoyunun gündeminde olan Dilan Polat- Engin Polat çiftine başlatılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.
Sosyal medya fenomeni olarak tanınan ama ultra gösterişli hayatlarıyla dikkatleri üzerine çeken Engin ve Dilan Polat hakkındaki soruşturmanın detayları çıkmaya devam ediyor.
TRT Haber soruşturma dosyasındaki ihbar mailine ulaştı. İhbarcı, Engin Polat’ın Gürcistan'daki bahis suçlusu V.Ş.’nin paralarını akladığını iddia etti.
Soruşturma dosyasıyla ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Emniyetteki sorgusunda Engin Polat'a sorulan sorulardan biri de ihbar mailindeki iddialardı.
İSİMLER DE VERİLDİ
TRT Haber, ciddi iddiaların yer aldığı o ihbar mailine ulaştı.
İhbarda, Engin Polat'ın Gürcistan’da bulunan bahis suçlusu V.Ş. ve D.B. ile birlikte çalıştığı iddia ediliyor. Kara paraların bahis siteleri üzerinden aklandığı vurgulanıyor.
ENGİN POLAT, "TANIMIYORUM" DEMİŞTİ
İnternet üzerinden kredi kartıyla oynanan bahislerin paralarının Engin Polat’ın paravan şirketlerine aktarıldığı belirtiliyor. İhbarcının iddiasına göre para buradan da çeşitli ülkelere dağıtılıyor.
Polat çiftine yönelik suç örgütü kurma ve kara para aklama suçlarından açılan soruşturmanın daha da derinleşeceği vurgulanıyor.