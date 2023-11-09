Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme: Kimlerin parasını akladıkları ortaya çıktı

Günlerdir kamuoyunun gündeminde olan Dilan Polat- Engin Polat çiftine başlatılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Dilan Polat Engin Polat
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Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme: Kimlerin parasını akladıkları ortaya çıktı - Resim: 1

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan ama ultra gösterişli hayatlarıyla dikkatleri üzerine çeken Engin ve Dilan Polat hakkındaki soruşturmanın detayları çıkmaya devam ediyor.

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Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme: Kimlerin parasını akladıkları ortaya çıktı - Resim: 2

TRT Haber soruşturma dosyasındaki ihbar mailine ulaştı. İhbarcı, Engin Polat’ın Gürcistan'daki bahis suçlusu V.Ş.’nin paralarını akladığını iddia etti.

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Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme: Kimlerin parasını akladıkları ortaya çıktı - Resim: 3

Soruşturma dosyasıyla ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Emniyetteki sorgusunda Engin Polat'a sorulan sorulardan biri de ihbar mailindeki iddialardı.

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Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme: Kimlerin parasını akladıkları ortaya çıktı - Resim: 4

İSİMLER DE VERİLDİ

TRT Haber, ciddi iddiaların yer aldığı o ihbar mailine ulaştı.

İhbarda, Engin Polat'ın Gürcistan’da bulunan bahis suçlusu V.Ş. ve D.B. ile birlikte çalıştığı iddia ediliyor. Kara paraların bahis siteleri üzerinden aklandığı vurgulanıyor.

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Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme: Kimlerin parasını akladıkları ortaya çıktı - Resim: 5

ENGİN POLAT, "TANIMIYORUM" DEMİŞTİ

İnternet üzerinden kredi kartıyla oynanan bahislerin paralarının Engin Polat’ın paravan şirketlerine aktarıldığı belirtiliyor. İhbarcının iddiasına göre para buradan da çeşitli ülkelere dağıtılıyor.

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Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme: Kimlerin parasını akladıkları ortaya çıktı - Resim: 6

Polat çiftine yönelik suç örgütü kurma ve kara para aklama suçlarından açılan soruşturmanın daha da derinleşeceği vurgulanıyor.

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Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme: Kimlerin parasını akladıkları ortaya çıktı - Resim: 7
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