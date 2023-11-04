Dilan Polat ve Engin Polat adliyeye sevk edildi!

Geçtiğimiz gece gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat çifti, 6 saatlik sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Dilan Polat ve Engin Polat adliyeye sevk edildi!

'Kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' suçlarından geçen günlerde gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 6 saatlik ifade verme işleminin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

İfade işleminde Dilan Polat'a 26, Engin Polat'a 40 sayfa soru sorulduğu aktarıldı.

Gözaltına alınan 24 kişinin, 4 ayrı suçtan yargılanacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve eşi Dilan Polat’ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Söz konusu soruşturma çerçevesinde çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 34 şüphelinin 24’ünü gözaltına almıştı.

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