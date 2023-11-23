Dilan Polat hakkında çarpıcı iddia: 'Hocasıydım, ekmeğimle oynadı'
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından iddiaların da arkası kesilmiyor. Son olarak Neslim Güngen, Polat hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.
Hakkında çıkan kara para aklama, vergi kaçırma iddialarının ardından MASAK tarafından incelemeye alınan ve başı dertten kurtulmayan Dilan ve eşi Engin Polat, yakınları ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Dilan Polat ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
NESLİM GÜNGEN'DEN POLAT ÇİFTİ HAKKINDA ÇARPICI İDDİA!
Polat çifti davasının ardından paylaşımları mercek altına alınan Dilan Polat'ın hocası Neslim Güngen, 2. Sayfa programında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Asistanının Dilan Polat'ın ajanı olduğunu söyleyen Neslim Güngen, Engin Polat'ın naylon fatura işi yaptığını duyduğunu da anlattı. İşte Neslim Güngen'in o açıklamaları...
''Dilan Polat benim öğrencimdi. Yıllarca ekmeğimle oynadı. Yanıma aldığım asistan Dilan Polat’ın ajanı çıktı! Dilan’ın benimle bitmeyen savaşı vardı ve nedenini anlayamıyordum. Dilan Polat yanımda çalışanları bile çaldı. Engin Polat’ın naylon fatura işi yaptığını duymuştum.''
POLAT ÇİFTİ NEDEN SORUŞTURULDU?
Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet"le suçlanıyor.
Çiftin milyonlarca liralık kara para trafiğini yönettikleri iddia edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Dosyada adı geçenlerin şirketler aracılığıyla milyonlar lira aklamaya çalıştığı iddia edildi. Sızan ve yalanlanmayan soruşturma raporlarına göre, iddialar şöyle:
- Dilan Polat ve ilişkili olduğu kişi ve kurumlar özellikle internet üzerinden yapılan satışlardan elde edilen kurum gelirlerini vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullandı.
- Elde edilen hasılatın nakit olarak çekildi, bu paranın şahsi hesapları ile özellikle Milda Gayrimenkul şirketine nakit olarak yatırıldı, lüks araç ve gayrimenkul alındı, böylece suçtan kaynaklanın malvarlığı değerlerini aklama suçu işlendi.
- İnternet mecralarındaki satışların gerçekliği, ilişkili kurumlar adına alınan POS'lar üzerinden başta kredi kartı dolandırıcılığı, yasadışı bahis vb. şüphelerin bulunması nedeniyle söz konusu şüphelerin izalesinin ilgili banka ve ödeme kuruluşlarından alınan verilerin incelenmesi ile mümkün olabileceği, illeri inceleme sonuçlarının ayrıca ele alınması gerektiği değerlendirildi.
POLATLAR NEDEN CEZAEVİNE GİRDİ?
Dilan ve Engin Polat'ın da arasında olduğu 12 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.
Savcılık tutuklama talebiyle hazırladığı sevk yazısında, şüpheli Ahmet Gün'ün kendine ait tasfiye halindeki 5 şirketten Dilan Polat'a ait firmaya bir mal alış ve satışı olmadan para gönderdiğine yer verdi. 150, 98, 29 ve 25 milyon liralık sahte fatura düzenlediği belirtildi.
POLAT ÇİFTİ NEDEN MASAK RADARINA TAKILDI?
"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi" MASAK’ın görev ve yetki alanına giriyor. Polat çifti ve şirket ortakları bir süredir mali polisin takibi altındaydı. Milyonlar liralık para trafiği ve şirketleri arasındaki kuşkulu para transferleri soruşturma sürecini tetikledi. Dosyanın mali boyutunun büyüklüğü ve suçun niteliği nedeniyle MASAK devreye girdi.
MASAK'a göre bu suç şu şekilde tanımlanıyor:
- "5549 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde, şüpheli işlem bildirimine ilişkin hüküm ihdas edilmiş ve yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde bu işlemlerin yükümlüler tarafından Başkanlığa bildirilmesinin zorunlu olduğu.."
- "5549 sayılı Kanunun el koyma başlıklı 17nci maddesinde; aklama ve terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunan hallerde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 128 inci maddesindeki usule göre malvarlığı değerlerine el konulabileceği hüküm altına alınmıştır."
POLATLAR NEYLE SUÇLANIYOR?
Soruşturma kapsamında Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerinde daha önce arama yapılmış ve dijital materyallere el konulmuştu.
Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Polat çitinin yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından ön inceleme raporu hazırlandı.
Raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlendi.
Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edildi.
ENGİN POLAT KİMDİR?
Instagram'da 7 milyona yakın, TikTok'ta 1,5 milyona yakın, Twitter'da ise 250 bin takipçisi bulunan Dilan Polat'ın, eşi Engin Polat'ın ise Instagram'da 1,5 milyona yakın, TikTok'ta 70 bin, Twitter'da 34 bin takipçisi bulunuyor. Engin Polat, 3 Haziran 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Engin Polat aslen İstanbullu olduğu söylense de bazı kaynaklarda Ankaralı olduğu da söylenmektedir.
DİLAN POLAT KİMDİR?
Dilan Polat, ünlülerin doğum fotoğraflarını çekerek yaşamını kazanırken, bir süren sonra sosyal medyada fenomen oldu. Polat, 21 Temmuz 1990 tarihinde doğdu. İki kardeşi bulunan Polat, annesini küçük yaşta kaybettikten sonra teyzelerinin yanında büyüdü. Polat, kendi ifadesine göre, "babasının annesini öldürmesine şahitlik etti ve küçük kardeşine baktı".
Doğum fotoğrafçılığı yaparak iş hayatına adım atan Polat, bugüne kadar birçok ünlünün fotoğrafçılığını yaptı. Doğum fotoğrafçılığının ardından 2017 senesinde ablasıyla birlikte İstanbul'da güzellik merkezi açtı. Dilan Polat adıyla açılan güzellik merkezinin Türkiye'nin birçok ilinde şubesi bulunmaktadır. Polat, kendisine insanları güzelleştirmeyi misyon edindiğini açıkladı.
Dilan Polat, 2017 yılında kendi adını taşıyan bir güzellik merkezi açtı. Bu merkez daha sonra Türkiye'nin dört bir yanında şubeler yoluyla yaygınlaştı. Estetik, kozmetik, kuyumculuk, gayrimenkul, otomotiv, inşaat ve turizm şirketleri olan Polat çifti, bu süreçte lüks yaşamı, birbirlerine aldıkları pahalı hediyelerle gündeme geldi.
Engin Polat'ın evlilik yıldönümünde eşine uçak hediye etmesi ise kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve çiftin sahip olduğu paranın kaynağı sorgulanmaya başlandı. Ancak Engin Polat tepkiler üzerine uçak almadıklarını, kiraladığını iddia etti.