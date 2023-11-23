Dilan Polat hakkında çarpıcı iddia: 'Hocasıydım, ekmeğimle oynadı'

MASAK'a göre bu suç şu şekilde tanımlanıyor:

- "5549 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde, şüpheli işlem bildirimine ilişkin hüküm ihdas edilmiş ve yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde bu işlemlerin yükümlüler tarafından Başkanlığa bildirilmesinin zorunlu olduğu.."