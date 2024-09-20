Dilan Polat Canlı Yayında Küplere Bindi! Engin Polat İle İlgili O Gerçeği Açıkladı
Tahliye olduktan sonra eşi Engin Polat tarafından uyarılan, kendisi de dikkatli olacağını söyleyen Dilan Polat, sosyal medya detoksunda başarılı olamadı. Son açtığı canlı yayında takipçisinin "Arabanız yok mu?" sorusuna sinirlenen Dilan Polat, arabalarının olmadığını ve eşi Engin Polat'ın arkadaşından ödünç aldıkları arabayı kullandığını açıkladı.
'Kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat dokuz ay önce, Engin Polat ise bir ay önce tahliye edildi. Dilan Polat tahliyesi sonrası eşini ziyaret etmiş ve Engin Polat'ın Dilan Polat'ı sosyal medya konusunda uyardığı ortaya çıkmıştı. Nitekim Dilan Polat sosyal medyadan uzak kalamadı.
Paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Dilan Polat, bu kez de canlı yayında bir takipçisinin sorduğu soru karşısında küplere bindi. Takipçisinin "Arabanız yok mu?" sorusuna öfkelenen Dilan Polat, arabalarının olmadığını söyledi. Dilan Polat, eşinin arkadaşından ödünç aldıkları arabayı kullandığını belirterek, "Mal, mülk her şey Allah'ındır" dedi.
Kaynak: Gerçek Gündem
Son Güncelleme: