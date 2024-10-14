Dilan Polat Bildiğiniz Gibi! Kafasına Yine Dolar Taktı... Bu Sözleri Çok Tepki Çekecek: 'Yine Paramızla Rezil Olduk'

Tahliye olduktan sonra eşi Engin Polat tarafından uyarılan, kendisi de dikkatli olacağını söyleyen Dilan Polat, sosyal medya detoksunda başarılı olamadı. Dilan Polat bu kez de Dubai'ye yaptıkları geziyi YouTube kanalından paylaştı. Videonun teaser kısmında Dilan Polat'ın "Yine paramızla rezil olduk" dediği anlar dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Dilan Polat, cezaevine girmeden önce saçına taktığı dolarla gündem olan ikonik pozunu tekrarladı.

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'Kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat dokuz ay önce, Engin Polat ise bir ay önce tahliye edildi. Dilan Polat tahliyesi sonrası eşini ziyaret etmiş ve Engin Polat'ın Dilan Polat'ı sosyal medya konusunda uyardığı ortaya çıkmıştı. Nitekim Dilan Polat sosyal medyadan uzak kalamadı.

Dilan Polat Bildiğiniz Gibi! Kafasına Yine Dolar Taktı... Bu Sözleri Çok Tepki Çekecek: 'Yine Paramızla Rezil Olduk' - Resim : 1

Paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Dilan Polat, son olarak ise YouTube kanalından 'Dubai Şubemizin Açılış Vlogu' başlığıyla yaklaşık 2 saatlik bir video yayınladı. Videonun girişinde kısa bir teaser yer aldı.

Dilan Polat Bildiğiniz Gibi! Kafasına Yine Dolar Taktı... Bu Sözleri Çok Tepki Çekecek: 'Yine Paramızla Rezil Olduk' - Resim : 2

Bu kısımda Dilan Polat'ın Dubai'de eşi Engin Polat ve arkadaşlarıyla bindiği taksiden indikten sonra "Yine paramızla rezil olduk" dedi.

Dilan Polat Bildiğiniz Gibi! Kafasına Yine Dolar Taktı... Bu Sözleri Çok Tepki Çekecek: 'Yine Paramızla Rezil Olduk' - Resim : 3

Videonun devamında Dilan Polat'ın ultra lüks arabalar poz verdiği ve bu arabalardan birini kullandığı anlar yer aldı.

Dilan Polat Bildiğiniz Gibi! Kafasına Yine Dolar Taktı... Bu Sözleri Çok Tepki Çekecek: 'Yine Paramızla Rezil Olduk' - Resim : 4

Öte yandan Dilan Polat, cezaevine girmeden önce saçına taktığı dolarla gündem olan ikonik pozunu tekrarladı.

Dilan Polat Bildiğiniz Gibi! Kafasına Yine Dolar Taktı... Bu Sözleri Çok Tepki Çekecek: 'Yine Paramızla Rezil Olduk' - Resim : 5

Dilan Polat Bildiğiniz Gibi! Kafasına Yine Dolar Taktı... Bu Sözleri Çok Tepki Çekecek: 'Yine Paramızla Rezil Olduk' - Resim : 6
Daha önce de kafasına taktığı dolarla tepki çekmişti

İşte Dilan Polat'ın dikkat çeken sözler kullandığı video:

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Kaynak: Gerçek Gündem

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