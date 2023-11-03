Dilan-Engin Polat soruşturmasında ‘gizli tanık’ iddiası: 'Belirleyici olacak'

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre, Fenerbahçe Kadın Voleybol takımı ile “Tayt Arkası Sponsorluğu” olan Dilan Polat ve Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı "Forma Sponsoru" olan Engin Polat'ın Fenerbahçe ile tüm ilişkileri kesildiği duyuruldu.