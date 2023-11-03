Dilan-Engin Polat soruşturmasında ‘gizli tanık’ iddiası: 'Belirleyici olacak'
Dilan Polat ve Engin Polat çifti mal varlıklarına el konulmasının ardından gözaltına alındı. Polat ailesi ve yakın çevreleri gözaltındayken İsmail Saymaz'dan soruşturmaya dair dikkat çeken bir iddia geldi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Dilan Polat - Engin Polat çifti ve diğer şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Bu gelişmeden kısa süre sonra ise Polat ailesi ve yakın çevresi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması gündemden düşmezken İsmail Saymaz'dan da yeni bir iddia geldi.
Gözaltı kararıyla ilgili önemli detaylar paylaşan İsmail Saymaz, Dilan ve Engin Polat soruşturmasında gizli bir tanık olduğunu ve gizli tanığın ifadelerinin belirleyici olacağını açıkladı.
Saymaz şüphelilerden bazılarının ifadesinin alınmaya başladığını, Engin ve Dilan Polat'ın ifadesinin de yarın (3 Kasım) alınabileceğini söyledi.
FENERBAHÇE SPONSORLUĞU İPTAL ETTİ
Fenerbahçe, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla tüm mal varlıklarına el konulan ve gözaltına alınan Polat çiftinin sponsorluğunu iptal etti. Fenerbahçe web sitesinden sponsorluklar bölümünden ismi kaldırılan Dilan Polat'ın yanı sıra eşi Engin Polat'ın sponsorluğu da iptal edildi.
DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre, Fenerbahçe Kadın Voleybol takımı ile “Tayt Arkası Sponsorluğu” olan Dilan Polat ve Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı "Forma Sponsoru" olan Engin Polat'ın Fenerbahçe ile tüm ilişkileri kesildiği duyuruldu.
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın, Sultanlar Ligi’nin beşinci haftasında Beşiktaş'ı konuk ettiği maça Dilan Polat şortlarıyla çıkmaları taraftar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.