Dilan-Engin Polat Çifti Yargılanıyor: İşte Dilan Polat'ın 'Kara Kutusu'nun Savunması

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından açılan davanın ilk duruşması Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Dilan Polat, Instagram’daki "Enerciiii" isimli kanalında dün olduğu gibi bugün de 300 bin takipçisinden dua istedi. Polat, "Günaydın. Birer fetih okur musunuz? Bugün ve yarın" diye yazdı.

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu da duruşma öncesi "Dualarınızı esirgemeyin" paylaşımı yaptı.

Duruşma ikinci gününde devam ediyor. Tutuksuz yargılanan Sıla Doğu, Dilan Polat, Can Doğu duruşmaya katılarak salonda yer aldı, tutuklu yargılanan Engin Polat, Sezgin Polat ve Alper Kürşat SEGBİS (ses bilişimi ve görüntü bilişim sistemi) ile katıldı. Polat ailesinin avukatı Ahmet Gün de duruşma salonunda hazır bulundu.

DİLAN'IN 'KARA KUTUSU' KONUŞTU

Dilan Polat’ın 'kara kutusu' olarak bilinen ve geçtiğimiz haftalarda kara para aklama davasında tahliye edilen ‘Mıstık’ lakaplı Mustafa Özalp, "Bankadan çektiğim bir meblağ yüzünden alındım. Derkan Başer’i tanımıyorum. Ankara ve Çorum’da şubem var. Tüm şubelerin sosyal medya işiyle ben uğraşıyordum. Mail order sistemi hiç kullanmadım. Ticari faaliyet dışında hiçbir aktivitemiz olmadı" dedi.

DİLAN POLAT EŞİNE EL SALLADI

Duruşma sırasında Dilan Polat’ın SEGBİS ile bağlanan Engin Polat’a el salladığı görüldü. Duruşma, tutuksuz diğer sanıkların ifadelerinin alınmasıyla sürüyor.

Kaynak: DHA