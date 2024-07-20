Dikkatsizliği Canından Etti! İşte ATSO Başkanı Ali Bahar'ın Ölümünün Ayrıntıları

Antalya ’Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, çocukluk arkadaşı M.Ç. ile balıktan dönerken kendisine ait ‘Alber’ adlı tekne ile Kemer Marina’da kaza geçirdi.

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre; Bahar, tekne kıyıya yanaşacağı esnada, dinlenmek için kullandığı pufun suya düştüğünü gördü. Bahar, pufu almak için arkadaşından manevra yapmasını istedi, bu esnada dengesini kaybederek denize düştü.

Bahar’ın şortundaki ip pervanelere dolandı. Bahar, kolundan ve başından ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine limana Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Sudan çıkarılan Ali Bahar, Kemer’deki özel bir hastaneye götürüldü ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kan kaybı ve travma nedeniyle hayatını kaybetti.