Dikkat, Tatil Hayali Kabusa Dönmesin! Bungalov Sahtekarlığıyla Milyonluk Vurgun: 50 Kişi Gözaltında

Sakarya merkezli 12 ilde düzenlenen bungalov operasyonunda, sahte sosyal medya hesaplarıyla 263 milyon liralık dolandırıcılık yapan 50 kişi yakalandı. 16 milyon lira değerinde araç ve ziynet eşyasına el konuldu.

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Dikkat, Tatil Hayali Kabusa Dönmesin! Bungalov Sahtekarlığıyla Milyonluk Vurgun: 50 Kişi Gözaltında
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Türkiye'de son yıllarda dolandırıcılık vakalarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Dijital teknolojilerin kötüye kullanılmasıyla birlikte, özellikle sosyal medya, sahte internet siteleri ve yapay zekâ destekli yöntemlerle yapılan dolandırıcılıklar yaygınlaştı. 2024 itibarıyla bu tür suçlarda hem vaka sayısı hem de mağdur sayısı katlanarak arttı.

Sakarya, Pamukova ve Geyve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma büyük bir dolandırıcılık şebekesini ortaya çıkardı. Şüphelilerin, Sapanca'daki bungalov işletmelerinin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek sahte profiller oluşturduğu ve bu yöntemle vatandaşları milyonlarca lira dolandırdığı belirlendi.

Dikkat, Tatil Hayali Kabusa Dönmesin! Bungalov Sahtekarlığıyla Milyonluk Vurgun: 50 Kişi Gözaltında - Resim : 1

Operasyon, Türkiye'nin 12 farklı ilinde eş zamanlı düzenlendi; Adana, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Samsun, Osmaniye, Kahramanmaraş, Şırnak, Bitlis, Konya, Ankara ve Malatya'dan toplam 50 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda başkalarına ait çok sayıda GSM hattı, banka kartları, tarihi eser niteliğinde sikke, ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.

263 MİLYONLUK VURGUN

Ayrıca, suçtan elde edilen mal varlıklarına yönelik yürütülen çalışmada, 15 milyon lira değerinde 10 binek araç ve 1 milyon 100 bin liralık ziynet eşyasına el konuldu. Şebekenin toplam vurgunu ise tam 263 milyon lirayı buluyor. Gözaltındaki şüpheliler hakkında adli süreç başlatılırken, soruşturma titizlikle devam ediyor.

Vatandaşlara, sosyal medya hesapları ve internet üzerinden gelen tekliflere karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

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Kaynak: İHA

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