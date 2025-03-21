Didim'de Nevruz Kutlamaları Başladı

21 Mart Nevruz Bayramı kapsamında Didim’de Nevruz ateşi yakıldı. Düzenlenen etkinliğe katılanlar tek tek ateşin üstünden atladı.

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Didim'de Nevruz Kutlamaları Başladı

Didim Cemevi bahçesinde gerçekleşen nevruz kutlamalarına, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, CHP Didim İlçe Başkanı Aşkın Atlı, CHP’li bazı belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meslek örgütü temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Didim'de Nevruz Kutlamaları Başladı - Resim : 1

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ise "Yeni günün yeni Türkiye’nin baharın müjdecisi, Ortadoğu ve Orta Asya’nın bayramı Nevruz bayramı hepimize kutlu olsun. Bizler bu süreçte birlikte olmalıyız. Birlikte yol almalıyız. Birada yürüyoruz ve yürümeye de devam edeceğiz "dedi.

Konuşmaların ardından nevruz ateşi yakıldı. Grup Pir Sultan Abdal’ın çaldığı müzik eşliğinde Didim Cemevi semah ekibince nevruz ateşi etrafından semah dönüldü.

Kaynak: İHA

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