Didim Açıklarında 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Didim'de İtalya rotası üzerinde tespit edilen yelkenli teknedeki 28 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

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Didim Açıklarında 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botları (KB-117, KB-4) tarafından İtalya rotası üzerinde tespit edilen hareketli yelkenli tekne durdurulurken, içerisindeki 28 düzensiz göçmen (beraberinde 9 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken, 2 göçmen kaçakçısı hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Didim ve Söke’de Düzensiz Göçmen OperasyonuDidim ve Söke’de Düzensiz Göçmen OperasyonuGüncel

Kaynak: İHA

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