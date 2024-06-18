Diamond Tema'dan yeni paylaşım: Arnavut olduğum için ırkçılık yapıp dışlayanlara!

YouTuber Diamond Tema, hakkında açılan soruşturmanın ardından yeni bir paylaşımda bulundu. Tema, "Arnavut olduğum için ırkçılık yapıp dışlayanlara" diyerek askerlik fotoğraflarını paylaştı.

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Diamond Tema'dan yeni paylaşım: Arnavut olduğum için ırkçılık yapıp dışlayanlara!

YouTuber Diamond Tema hakkında, sosyal medya fenomeni Asrın Tok ile çektiği 'Şeriat tartışmaları' konseptli video hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 'halkın bir kesimini ve dini değerleri aşağılama' iddiasıyla soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Programda Diamond Tema, "Şeriatın haricindeki hiçbir sistemde 6 yaşındaki bir kızla evlenemezsin" demişti. Sosyal medya üzerinden yayınlanan program için ise erişim yasağı da talep edildi. Ayrıca programın ardından kendisine radikal çevrelerden gelen ölüm tehditlerini X hesabında paylaşan Tema’ya sosyal medyada destek yağdı.

YURT DIŞINA ÇIKTI

Gelişmelerin ardından Diamond Tema, yurt dışına çıkarak Arnavutluk'a gitti.

Diamond Tema'dan yeni paylaşım: Arnavut olduğum için ırkçılık yapıp dışlayanlara! - Resim : 1
Diamond Tema

ASKERLİK FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Kendisi çocuk yaştayken Türkiye’ye yerleşen Arnavut kökenli bir aileden gelen ve bir süredir Arnavutluk’ta yaşayan Tema, gericilerin ve ırkçı paylaşımların hedefi olurken, sosyal medya hesabından bugün yaptığı yeni paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Arnavut olduğum için ırkçılık yapıp dışlayanlara: 2014-2015 Şırnak, Cizre. Hendek olayları dönemi. Vatan hizmeti."

Diamond Tema'nın paylaşımı şu şekilde:

Diamond Tema'dan yeni paylaşım: Arnavut olduğum için ırkçılık yapıp dışlayanlara! - Resim : 2

DİAMOND TEMA KİMDİR, NERELİ?

Diamond Tema 1994 Yılında Arnavutluk'ta doğmuş Agnostik Yazar Ve Youtuber'dır. 96 yılında Türkiye’ye taşındığı için okulu burada okuyup askerliğini de burada yapmıştır. Yunanistan ve İtalya’da 2 yıl kadar yaşayan Tema, kendisini Türk olarak tanıtıyor. 2 yıl kadar yerel TV’lerde yayın yönetmenliği yaptı, Osmanlı Tarihi’yle alakalı belgeseller çekti.

YouTube'da Tarih , Felsefe ve Bilim İle İlgili İçerikler Üretmektedir. Diamond Tema, "Agnostisizm ve İlâhi Tragedya" isimli kitabı ile de tanınmıştır.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Diamond Tema'ya sansür girişimi: İslam şeriatını tartışmak suç mu?Cumhurbaşkanlığı'ndan Diamond Tema'ya sansür girişimi: İslam şeriatını tartışmak suç mu?Medya

Kaynak: Gerçek Gündem

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