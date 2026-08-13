DGS Sonuçları Açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
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2026 DGS sonuçları için geri sayım noktalandı. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans düzeyine taşımak isteyen adayların girdiği DGS sonuçları açıklandı. Adaylar aldıkları puana göre tercihte bulunabilecek.
DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) açıklandığını duyurdu.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, “19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2026-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.
DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.
Kaynak: İHA
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