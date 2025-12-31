Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’ne Altın Küre Ödülü! DMM’nin Başarısı Tescillendi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkanlık bünyesindeki DMM'nin, 2025 yılı Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen Altın Küre Ödülleri kapsamında "Dezenformasyonla Mücadele" kategorisinde ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Başkanlığımız bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz, 2025 yılı Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen Altın Küre Ödülleri kapsamında 'Dezenformasyonla Mücadele' kategorisinde ödüle layık görüldü. Bu anlamlı başarıda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’ne Altın Küre Ödülü! DMM’nin Başarısı Tescillendi - Resim : 1

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, dezenformasyonla kararlılıkla mücadele eden, hakikati merkeze alan, kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye erişimini önceleyen iletişim çalışmalarımızı ulusal ve küresel ölçekte sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi

