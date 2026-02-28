Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden 'İran Sınırı' İddialarına Yalanlama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından sosyal medyada dolaşıma giren bazı görüntülere ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) açıklama geldi. Açıklamada, İran sınırından Türkiye’ye kaçak giriş yapıldığı iddiasıyla paylaşılan görüntülerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

DMM, söz konusu görüntülerin zaman ve mekânının belirsiz olduğunu, eski tarihlerde çekilmiş olabileceğini ve son bölgesel gelişmeler sonrasında kasıtlı biçimde yeniden dolaşıma sokulduğunu tespit ettiklerini duyurdu. Görüntülerin Türkiye sınır hattıyla bağlantısına dair herhangi bir somut verinin bulunmadığı vurgulandı.

'TÜRKİYE'NİN HUDUT GÜVENLİĞİ KESİNTİSİZ ŞEKİLDE SAĞLANMAKTADIR'

Açıklamada ayrıca, bu tür paylaşımların sınır güvenliğini hedef alarak kamuoyunda olumsuz algı oluşturmayı amaçladığı ifade edildi. Türkiye’nin hudut güvenliğinin ise 7 gün 24 saat esasına dayalı, çok katmanlı sistemlerle kesintisiz şekilde sağlandığının altı çizildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, İran sınırından Türkiye’ye kaçak giriş yapıldığı iddiasıyla paylaşılan görüntüler dezenformasyon içermektedir. Görüntülerin, zamanı ve yeri belirsiz eski çekimler olduğu; son yaşanan bölgesel gelişmeler sonrası yeniden kasıtlı olarak dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Türkiye sınır hattıyla bağlantısına dair herhangi bir somut veri bulunmamaktadır. Bu tür paylaşımlar sınır güvenliğini hedef alarak kamuoyunda olumsuz algı oluşturmayı amaçlamaktadır. Türkiye’nin hudut güvenliği 7/24 esasına dayalı olarak çok katmanlı sistemlerle kesintisiz şekilde sağlanmaktadır."

Yetkililer, kamuoyuna asılsız iddialara itibar edilmemesi ve yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması çağrısında bulundu.

