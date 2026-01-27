Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan’a 10 Milyon Dolar Yardım mı Edecek?

DMM, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenistan'da ölen askerlerin ailelerine ve yardıma muhtaç kesimlere 10 milyon dolar maddi yardım yapılacağına ilişkin iddiaları yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan’a 10 Milyon Dolar Yardım mı Edecek?
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ermenistan’da hayatını kaybeden askerlerin ailelerine ve yardıma muhtaç kesimlere 10 milyon dolar maddi yardım yapılacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yer alan söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulandı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yönde bir kararname imzaladığına ilişkin paylaşımların doğru olmadığı belirtilerek, kamuoyunun bu tür dezenformasyonlara itibar etmemesi istendi.

İşte yapılan açıklama:

“Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan; ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan'da ölen askerlerin ailelerine ve toplumun yardıma muhtaç kesimlerine 10 milyon dolar maddi yardım yapılacağını'' içeren bir kararname imzaladığına ilişkin iddialar tamamen asılsızdır.

Kamuoyunun ülkemizi ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini hedef alan dezenformasyonlara itibar etmemesi; yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur.”

